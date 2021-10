A carregar o vídeo ...

Com a vitória sobre o macedónio Marko Todorov, Tiago Santos, atleta português que compete em K1 (-63,5 kg) garantiu presença nos World Games, uma das provas mais prestigiantes da modalidade, de 2022. Em conversa com Record, o jovem mostrou-se feliz com o feito e vincou a vontade de chegar às medalhas neste Campeonato do Mundo