A carregar o vídeo ...

Kika Nazareth garantiu que Portugal vai dar tudo frente ao Vietname e EUA, no sentido de garantir o apuramento para a fase a eliminar do Mundial'2023. A Record, na zona mista, a internacional portuguesa vincou que, apesar da derrota (1-0) com a Holanda na estreia, a Seleção Nacional mostrou uma boa imagem.