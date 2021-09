A carregar o vídeo ...

Para lá do talento dentro das pistas, Kimi Räikkönen foi sempre um dos pilotos mais peculiares da grelha da Formula 1, muito por conta do seu jeito particular de encarar a imprensa e também para comunicar via rádio com os seus engenheiros. Momentos como estes vão mesmo deixar saudades, já que o finlandês se vai retirar no final da época.