Kimi Räikkönen viu um cão trancado dentro de um carro e não resistiu em oferecer-lhe água

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que as altas temperaturas se fazem sentir um pouco por todo o Mundo, Kimi Räikkönen, antigo piloto de Fórmula 1 que ficou mundialmente conhecido não só pela sua habilidade com um volante nas mãos mas também pela sua personalidade fria e algo distante, provou esta quinta-feira que até o 'Ice Man' é capaz de fazer boas ações. Num vídeo amador que tem circulado pela Internet, é possível ver o ex-campeão mundial de F1 (2007) a desperdiçar o resto de um gelado que comia, na companhia da sua filha, para encher o pequeno copo de cartão com água e oferecer um pouco a um cão que viu trancado no interior de um carro. O gesto foi apreciado pelo morador que gravou o momento.