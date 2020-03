Kimmich e o corte de salários na Bundesliga: «Temos responsabilidades enquanto jogadores»

A carregar o vídeo ...

O internacional alemão Joshua Kimmich revelou, esta segunda-feira, algumas das iniciativas levadas a cabo pelos jogadores do Bayern Munique face à atual situação do surto do novo coronavírus. Através de um vídeo partilhado nos meios de comunicação dos bávaros, o lateral-direito, que também atua no meio-campo, afirmou ter "responsabilidade", enquanto jogador de futebol, de ajudar numa altura como esta. [Vídeo: Omnisport]