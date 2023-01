Kinorm, o baterista que leva o Boavista para os grandes palcos

A carregar o vídeo ...

"Ouvi Dizer", "Chaga", "Capitão Romance" e "Dia Mau" são alguns dos muitos títulos que, invariavelmente, conduzem a mente de quem gosta de música para o nome dos Ornatos Violeta. A banda criou fama no final da década de 90, mas a reputação aí construída serviu de base para que, ainda hoje, seja aclamada e esgote salas um pouco por toda a parte. Kinorm, o baterista, é adepto do Boavista e protagonista do 'Aqui, jogas em casa', uma parceria com o placard.pt