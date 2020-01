Klopp comenta interesse do At. Madrid em Cavani: «Morata e João Félix já são suficientemente perigosos»

A carregar o vídeo ...

O At. Madrid é o próximo adversário do Liverpool na Liga dos Campeões e, como tal, Jürgen Klopp mostra-se 'preocupado' pela possível transferência de Edison Cavani, avançado do Paris Saint-Germain, para os colchoneros. "Acho que Morata e João Félix já são suficientemente perigosos. Espero que o Cavani não vá para o At. Madrid", confessou o treinador alemão, na antevisão ao encontro deste domingo com o Manchester United, a contar para a Premier League. [Vídeo: Omnisport]