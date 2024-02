Klopp confirma que Diogo Jota vai estar de fora durante alguns meses: «Não consigo avançar com uma previsão»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp confirmou esta terça-feira, na conferência de impresa de antevisão do jogo com o Luton (amanhã, 19h30), que Diogo Jota estará fora dos relvados durante "alguns meses",. "O Diogo vai precisar de meses e não semanas. Não consigo avançar com uma previsão, mesmo que quisesse. É assim. Nestes casos não faz sentido especular", afirmou o treinador dos reds (Vídeo: Sky Sports/X).