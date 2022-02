Klopp confirma que Diogo Jota vai falhar jogo com Norwich por lesão

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp confirmou esta sexta-feira que Diogo Jota vai falhar o encontro de amanhã com o Norwich por lesão. Na conferência de imprensa de antevisão à partida da 26.ª jornada da Premier League, o técnico do Liverpool disse não ter a certeza acerca da extensão da lesão do internacional português, sofrida frente ao Inter. "Ele não estará disponível, precisamos de uma avaliação mais aprofundada", referiu. [Vídeo: Football Daily]