Klopp disse que CAN era "um pequeno torneio" e jornalista exigiu pedido de desculpas

O ambiente aqueceu na conferência de imprensa de Jürgen Klopp após a vitória (2-0) do Liverpool sobre o FC Porto na quarta-feira, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, e tudo por causa de umas declarações do treinador alemão em janeiro, sobre a CAN. O técnico dos reds disse que a CAN era "um pequeno torneio" e jornalista presente na sala de imprensa de Anfield exigiu a Klopp um pedido de desculpas ao continente africano, com o treinador a revelar que não foi a sua intenção ofender a competição ou o continente. [Vídeo: Football Daily]