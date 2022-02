Klopp e a entrada sobre Luis Díaz: «Foi um momento assustador»

A carregar o vídeo ...

Luis Díaz chegou esta semana a Inglaterra e este domingo, diante do Cardiff, já sentiu um pouco do sabor da agressividade do futebol inglês. Lançado aos 58' no duelo da Taça de Inglaterra, numa altura em que o golo de Diogo Jota fazia a diferença, o colombiano ex-FC Porto ficou bem marcado por Aden Flint num lance aos 82', com uma pisadela que o deixou algo combalido. Pregou um pequeno (grande) susto - como assumiu Jürgen Klopp -, mas tudo não passou disso e mesmo e conseguiu continuar. Após a partida, o técnico alemão enalteceu ainda a atuação do seu novo pupilo e até puxou do seu humor para falar das consequências da entrada de Flint.