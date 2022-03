Klopp e a perseguição ao Man. City: «Gosto da situação, mas não sou fã das questões sobre o tema»

Jürgen Klopp mostrou-se, esta sexta-feira, incomodado com as questões colocadas pelos jornalistas presentes na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o West Ham sobre a perseguição que o Liverpool está a fazer ao Manchester City na luta pelo título inglês. "Gosto da situação [de estar a pressionar o Manchester City], mas não sou fã das questões sobre esse tema", atirou. [Vídeo: One Football]