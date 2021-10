Klopp e o jogo com o Atlético: «Vamos enfrentar uma equipa diferente, mas não um 'animal' mais fraco»

Jürgen Klopp recordou a última vez que Liverpool e Atlético Madrid se defrontaram na Liga dos Campeões na antevisão ao duelo de amanhã entre as duas equipas. O treinador dos reds lembrou que o conjunto inglês teve muito bola nesse encontro a contar para os 'oitavos' da prova milionária - eliminatória que sorriu aos espanhóis após prolongamento em Anfield - mas criou poucas ocasiões de golo. Klopp disse ainda que os colchoneros são agora uma equipa com jogadores diferentes, mas nem por isso é mais fraca agora. [Vídeo: One Football]