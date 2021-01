A carregar o vídeo ...

Os treinadores de Liverpool e Burnley, Jürgen Klopp e Sean Dyche, respetivamente, trocaram algumas palavras menos agradáveis durante o intervalo do encontro entre as duas equipas esta quinta-feira. O alemão chegou mesmo a perseguir o técnico adversário no túnel de acesso aos balneários das equipas, embora sem qualquer contacto entre ambos. [Vídeo: Football Daily]