Klopp fala da paixão pelo jogo e assume: «Sou uma pessoal normal»

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, revelou na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tottenham, de José Mourinho, que se considera uma pessoa normal mas que tem uma enorme paixão pelo jogo. O técnico alemão admite que sabe "um pouco mais de futebol" do que outras pessoas, mas recusa o rótulo de 'especial' e vinca a importância dos jogadores e da restante equipa técnica para alcançar sucessos na modalidade. [Vídeo: Omnisport]