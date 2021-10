A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp não escondeu a irritação com um jornalista espanhol, depois da vitória do Liverpool diante do Atlético Madrid, na Liga dos Campeões. O repórter inquiriu, com alguns rodeios, o treinador dos reds sobre o facto deo e o alemão acabou por perder a estribeiras... (Vídeo Twitter)