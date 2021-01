Klopp: «O Man. United já teve mais penáltis em dois anos do que eu em cinco anos e meio»

A carregar o vídeo ...

O Liverpool somou, na deslocação ao Southampton, a segunda derrota na Premier League esta temporada, num jogo marcado por decisões polémicas e muitas queixas dos reds dirigidas à arbitragem e Jürgen Klopp não deixou passá-las em branco na conferência de imprensa no final do jogo. "O United já teve mais penáltis em dois anos do que eu tive em cinco anos e meio", apontou o técnico alemão. [Vídeo: Football Daily]