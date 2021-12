A carregar o vídeo ...

Provavelmente algo 'aziado' pelo empate do seu Liverpool em casa do Tottenham, Jurgen Klopp mostrou-se desagradado pelo facto da sala de conferências de imprensa do estádio dos spurs não ter gel desinfetante à mão. Além disso, o técnico dos reds lembrou ainda o surto de Covid-19 que houve no clube londrino.