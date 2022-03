Klopp sobre o Chelsea: «Lamento pelos funcionários mas o que o governo britânico fez está certo»

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp comentou esta sexta-feira a situação do Chelsea, que está financeiramente estrangulado depois de o governo do Reino Unido ter congelado os bens de Roman Abramovich no país. O treinador alemão do Liverpool, que não falou com o compatriota Thomas Tuchel sobre o assunto, concorda com a atuação do governo de Boris Johnson. "O Thomas e eu conhecemo-nos, mas não somos assim tão próximos. Temo por ele, pelos jogadores, pelos funcionários, porque não é algo que eles sejam responsáveis. A culpa é de um homem só, Vladimir Purtin. Não sei qual é o papel de Roman Abramovich nisto, ao longo dos anos deu para ver que ele parece muito próximo, e penso que o que governo britânico fez está certo. Não é bom para as pessoas do Chelsea, para os adeptos, percebo isso, mas o que o governo fez está certo." (Vídeo Football Daily/Twitter)