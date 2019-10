A carregar o vídeo ...

Patrick Day está em coma e em estado grave, segundo as infromações da imprensa norte-americana, depois de ter sofrido um KO de Charles Conwell, no 10.º assalto no combate entre ambos. O atleta já tinha ido duas vezes ao tapete, antes de sofrer o KO que o deixou inconsciente. Depois de ter sofrido uma intervenção cirúrgica ao cérbro, está agora nos cuidados intensivos, em coma.