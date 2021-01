A carregar o vídeo ...

Há precisamente um ano, o mundo do desporto estava em choque com a morte de Kobe Bryant, de 41 anos, na sequência de um acidente de helicóptero. Aquele que foi um dos melhores basquetebolistas da história deixou um legado inesquecível na NBA, que influencia gerações. Recordamos aqui as 10 melhores jogadas do antigo astro dos LA Lakers.