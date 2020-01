A carregar o vídeo ...

O mundo chora a morte de Kobe Bryant, na sequência de um acidente de helicóptero no último domingo. ainda em choque com a trágica notícia , sucedem-se as homenagens dos milhões de fãs do antigo basquetebolista. "Kobe!, Kobe!", ouviu-se gritar frente ao Staples Center, pavilhão dos LA Lakers , a única equipa que representou na NBA, durante 20 anos.