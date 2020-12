Koeman não acredita no 'psicológico' e diz que jogadores têm de dar passo em frente

A carregar o vídeo ...

Com um início de temporada atípico, o Barcelona chega à 13.ª jornada da liga espanhola no 9.º lugar a 12 pontos do líder, Atlético Madrid. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Levante (domingo, às 20 horas), o treinador Ronald Koeman afirmou não acreditar em estados psicológicos e diz que os jogadores são experientes e que têm de dar o passo em frente. [Vídeo: Barcelona]