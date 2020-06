Momento de polémica a fechar a primeira parte na Cidade do Futebol, com o árbitro a marcar um penálti a favor do Sporting e, depois na cobrança, a ordenar a repetição por movimento antes da marcação de Koffi. Chamado a ambas as cobranças, Jovane permitiu a defesa à primeira, mas à segunda atirou para o fundo da rede.