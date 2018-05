Kornfeil e o 'milagre' na corrida de Moto3: passou por cima de moto e continuou em prova

O piloto checo Jakub Kornfeil certamente não vai esquecer tão cedo a corrida de Moto 3 este domingo no GP França. Na última curva do circuito de Le Mans, o italiano Enea Bastianini perdeu os controlos da moto, sofrendo uma queda, e Kornfeil, que vinha atrás, acabou por passar por cima da moto do italiano, conseguindo 'aterrar' bem e continuar em prova.