Mateo Kovacic disse esperar um jogo difícil diante do Palmeiras, de Abel Ferreira, na final do Mundial de Clubes, um troféu que assumiu que os jogadores do Chelsea estão "desesperados" para conquistar e entrar assim na história do clube londrino, erguendo o troféu pela primeira vez na história do emblema inglês. [Vídeo: One Fooball]