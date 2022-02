Mateo Kovacic considerou que Thiago Silva "é um dos melhores defesas da sua geração", após a vitória do Chelsea diante do Al-Hilal, de Leonardo Jardim, que garantiu aos blues a presença na final do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Palmeiras, de Abel Ferreira. Um jogo para o qual o médio croata anteviu dificuldades. [Vídeo: One Football]