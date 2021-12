A carregar o vídeo ...

Toni Kroos foi desafiado pelo Real Madrid para escolher um cinco inicial (ao jeito do futsal) utilizando jogadores históricos do Real Madrid e a sua escolha surpreendeu os espanhóis. Tudo porque de fora ficou Cristiano Ronaldo, o melhor marcador da história do clube, e com quem passou largos anos antes da saída de CR7 para Itália.