A carregar o vídeo ...

Filip Krovinovic, médio croata emprestado pelo Benfica ao West Bromwich, demonstrou que está em boa forma, apesar da paragem por causa da Covid-19. O jogador marcou um dos golos do WBA no empate a dois com o Aston Villa, num jogo de preparação para o regresso da Premier League e do Championship. [Vídeo: Instagram]