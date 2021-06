Kulusevski: a arma sueca para travar a Polónia de Paulo Sousa

Contratado ao Parma por 35 milhões de euros em 2019 - ainda que só tenha sido reforço efetivo um ano depois -, o sueco Dejan Kulusevski precisou de pouco tempo para se mostrar na Juventus e acabou mesmo a temproada como uma das sensações da Vechia Signora. Com 7 golos em 47 jogos, o sueco começa a justificar o valor em si investido. Por agora está no Euro'2020, onde amanhã joga com a Polónia. (Vídeo: One Football)