Kyle Kuzma protagoniza 'air ball' embaraçoso e acaba gozado pelos adversários

Kyle Kuzma até acabou o jogo diante dos Golden State Warriors com números interessantes (17 pontos, 5 ressaltos e 4 assistências), mas um lance no segundo quarto motivou um momento de gozo por parte dos jogadores rivais. Tudo por conta de um 'air ball' no momento em que jogador dos LA Lakers foi chamado a fazer um lançamento livre por conta de uma falta técnica. Mas como se costuma dizer, quem ri por último ri melhor e foi isso mesmo que sucedeu, já que os Lakers acabaram por vencer por 128-97.