Nick Kyrgios entrou com o pé direito no Open da Austrália, ao derrotar por uns concludentes 3-0 o britânico Liam Brody. O foco, no entanto, foi o espetáculo que deu no ‘court’ após a vitória. Nem sequer uma comemoração à Cristiano Ronaldo foi esquecida. E ainda houve espaço para um pouco de cerveja... oferecida por um adepto.