Igual a si mesmo, Nick Kyrgios não teve problemas em responder aos fãs mexicanos que o assobiaram por ter desistido no final do primeiro set no duelo com Ugo Humbert, referente ao torneio ATP de Acapulco. Em conferência de imprensa, o australiano mostrou-se pouco importado com os assobios e considerou que os fãs "não tiveram respeito".