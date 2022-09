A carregar o vídeo ...

Nick Kyrgios voltou a protagonizar, esta terça-feira, um momento que promete ficar na memória dos fãs durante os próximos tempos. O australiano foi derrotado nos 'quartos' do US Open pelo russo Karen Khachanov e, no final da partida, mostrou a sua raiva ao partir duas raquetas, num episódio filmado... das bancadas. (Vídeo: Twitter)