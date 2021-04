Lacazette 'enfrenta' jogadores que não se ajoelharam contra o racismo

A carregar o vídeo ...

Alexandre Lacazette, avançado do Arsenal, colocou-se ostensivamente com um joelho no chão em frente aos jogadores do Slavia de Praga antes do, na Liga Europa. Ninguém da formação checa se ajoelhou em protesto contra o racismo, pois o Slavia tem um jogador suspenso por alegados atos racistas. (Vídeo Twitter)