«Ladrão de merda!»: Sampaoli invade o campo, atira-se ao árbitro e acaba expulso

Jorge Sampaoli é conhecido pelo forte temperamento e ontem voltou a mostrá-lo na visita do seu Atlético-MG ao Sport Recife, em duelo da 37.ª jornada do Brasileirão. Aos 87' minutos, quando a equipa do argentino vencia por 2-1, foi assinalado um penálti a favor do Sport Recife. Sampaoli não se conteve nos protestos, invadiu o campo e acabou expulso, não sem antes dirigir palavras duras ao árbitro como "ladrão de merda". O lance resultou em golo e, em vez de ir para o balneário, Sampaoli ficou na bancada, de onde viu a sua equipa voltar a marcar e alcançar o triunfo aos 90+8 minutos! [Vídeo: Twitter]