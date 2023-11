Ladrões podiam ter roubado troféu do Mundial de râguebi... mas optaram por levar whisky, camisolas e portáteis

A carregar o vídeo ...

A sede da Federação Sul-Africana de Râguebi foi alvo de um assalto no início da semana, tendo do local sido levadas garrafas de whisky, cinco camisolas autografadas e ainda oito portáteis. O peculiar deste assalto foi que os ladrões, logo à entrada, tocaram no troféu de campeão mundial conquistado recentemente pelos Springbok, mas optaram por deixar a taça para trás.