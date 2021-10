A carregar o vídeo ...





Como habitual, o portal Velon CC divulgou imagens captadas a partir das bicicletas dos ciclistas que disputaram a clássica Paris - Roubaix, mas o vídeo deste ano é bem diferente do normal. Com chuva, lama e muito nervosismo, a prova teve de tudo e as imagens acima mostram bem o que se vive nesta que é considerada como uma das provas do ano.