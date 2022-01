A carregar o vídeo ...

Eric Lamela apontou o melhor golo de 2021 para a FIFA. O futebolista argentino bateu a concorrência do portista Taremi e do checo Patrik Schick com o golo apontado com uma rabona ao Arsenal, num encontro em que o Tottenham perdeu (2-1) no Emirates, a 14 de março de 2021. [Vídeo: FIFA]