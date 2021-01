A carregar o vídeo ...

Frank Lampard não atravessa a melhor fase no comando do Chelsea, o seu cargo está em risco e a forma como esta sexta-feira respondeu a uma questão do jornalista do 'The Athletic' promete dar que falar. A pergunta referia-se à possível quebra de confiança no plantel dos blues e o técnico, sem rodeios, visou diretamente o trabalho do repórter em questão.