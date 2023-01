Lance mais cómico da semana vem da Holanda: guarda-redes coloca 2ª bola em campo para atrasar o jogo

A carregar o vídeo ...

Virgil Misidjan tentava recolocar rapidamente a bola dentro do terreno de jogo e esse facto acabou por precipitar o lance mais cómico da semana, até à data. O jogador do Twente tentava empatar a partida, face à vantagem (0-1) do Feyenoord mas o guarda-redes adversário foi 'malandro'. Ao ficar fora do lance e com a baliza a descoberto, Bijlow sabia que teria de atrasar o recomeço da partida. Viu uma bola perto da linha e, antes de entrar no terreno de jogo, atirou para dentro do rectângulo do encontro. Apesar do iminente amarelo, quem não gostou da atitude foi Misidjan, que lhe atirou com a bola que tinha na mão. Uma situação deveras caricata.