Lance surreal na Roménia: jogador cava penálti e companheiro de equipa estraga tudo

O futebol romeno é pródigo em lances surreais e o que sucedeu no domingo até custa a descrever. No Petrolul-Universitatea Craiova, referente à 9.ª jornada da 2.ª liga, a equipa da casa perdia por 1-0 quando, ao minuto 84, o avançado Valentin Balint enganou o árbitro e conquistou um penálti. Steve Beleck, seu companheiro de equipa, encarregou-se de bater o penálti mas estragou tudo com... pontaria demasiado afinada e o Petrolul foi mesmo derrotado pelo líder. [Vídeo: Twitter]