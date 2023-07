A carregar o vídeo ...

Segundo colocado no Grande Prémio da Hungria, Lando Norris repetiu a gracinha de abrir a garrafa de champanhe no pódio com uma pancada na plataforma, mas desta vez a brincadeira... correu mal. O britânico da McLaren acabou por tocar no troféu de Max Verstappen, o vencedor, fazendo-o cair com estrondo ao chão - e partindo-o. A cara de Lando diz tudo...