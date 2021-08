Laporta desabafa sobre Messi após encontro com Agnelli e Florentino Pérez: «Fiz o meu melhor...»

A carregar o vídeo ...

A saída de Lionel Messi do Barcelona ainda não é uma realidade para alguns adeptos do clube e do argentino. Este sábado, após um encontro com Andrea Agnelli (presidente da Juventus) e Florentino Pérez (líder do Real Madrid), Joan Laporta desabafou em 'off' a um jornalista catari sobre a saída do astro argentino, afirmando: "Eu dei o meu melhor", pode ouvir-se, em inglês, na conversa entre os dois.