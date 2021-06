Laporte fez de cabeça o segundo golo da Espanha frente à Eslováquia

A Espanha saiu para o intervalo do encontro com a Eslováquia, da 3.ª jornada do Grupo E do Euro'2020, a vencer por 2-0 , com um golo mesmo ao cair do pano do primeiro tempo. Após um mau corte da defesa eslovaca, Pedri recupera a bola e faz um passe para a área, onde Gerard Moreno recebe já de costas para a baliza. O avançado não desiste do lance e faz um cruzamento para a pequena área, onde surge Laporte a cabecear junto ao ângulo da baliza adversária para aumentar a vantagem da seleção espanhola. [Vídeo: VSports]