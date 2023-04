Lateral pretendido pelo Benfica arranca antes do meio-campo e faz golo maradoniano!

A carregar o vídeo ...

Milos Kerkez é um jogador que interessa ao Benfica para a próxima temporada e já foram sendo feitos contactos exploratórios com vista à sua contratação, como Record informou . Este domingo, o lateral húngaro deu nas vistas pelo atual clube, os holandeses do AZ Alkmaar, com um golo à Maradona! Kerkez arrancou antes de meio-campo com a bola controlada, passou por vários defesas e fez um dos tentos, rematando já dentro da área, diante do Fortuna Sittard (0-3) dos portugueses Ivo Pinto e Umaro Embaló (ex-Benfica).