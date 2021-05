A carregar o vídeo ...

O desentendimento entre Lautaro Martínez e Antonio Conte durante o jogo frente à Roma teve muita repercussão pelos meios de comunicação internacionais. Esta quinta-feira, os dois intervenientes decidiram resolver o atrito com... uma luta de boxe em pleno treino, com Romelu Lukaku a servir de apresentador do combate.