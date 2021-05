Lautaro Martínez pontapeia garrafa após ser substituído e Conte grita-lhe: «Respeito!»

A carregar o vídeo ...

O Inter já se sagrou campeão em Itália, mas nem tudo são rosas no plantel dos nerazzurri. Na partida de ontem, com a Roma, Lautaro Martínez começou no banco, entrou na partida aos 36 minutos mas Antonio Conte substituiu-o aos 77. O avançado argentino não gostou e pontapeou uma garrafa de água quando chegou ao banco. Conte, segundo revela a 'Sky Itália', virou-se para trás e gritou-lhe: "Tem respeito! Estás zangado com quem? Nunca mais reajas a assim".