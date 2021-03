A carregar o vídeo ...

Lazlo Bölöni é o treinador do Panathinaikos e Record esteve com o romeno na Grécia para recordar a passagem pelo Sporting. Bölöni, o último treinador campeão pelo Sporting, fala da equipa da atualidade, de Rúben Amorim e muito mais. A não perder em todas as plataformas de Record este domingo.