A carregar o vídeo ...

Apesar de não ter garantido o apuramento para a final do lançamento do dardo, Leandro Ramos protagonizou na qualificação um dos momentos mais destacados do dia de ontem nos Mundiais de atletismo de Eugene. Quando fez a sua primeira tentativa, curiosamente a melhor do seu concurso, o português lançou o dardo e, na sequência, fez... isto.